Il caso di Bolzano, la sinistra e quella giustizia capovolta (Di martedì 29 ottobre 2024) La sinistra e la giustizia capovolta La sinistra sta sempre dalla parte sbagliata della storia. A difesa dei ladri di casa e mai con il pensionato privato della sua dimora. Con gli eco attivisti fancazzisti che bloccano il traffico anziché con il lavoratore fermo per ore. E, ovviamente, sempre dalla parte dei migranti, che se Il caso di Bolzano, la sinistra e quella giustizia capovolta L'Identità . Lidentita.it - Il caso di Bolzano, la sinistra e quella giustizia capovolta Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lae laLasta sempre dalla parte sbagliata della storia. A difesa dei ladri di casa e mai con il pensionato privato della sua dimora. Con gli eco attivisti fancazzisti che bloccano il traffico anziché con il lavoratore fermo per ore. E, ovviamente, sempre dalla parte dei migranti, che se Ildi, laL'Identità .

