Halloween in Sport: boom di presenze al nuovo evento di Torrione Eventi A.P.S. (Di martedì 29 ottobre 2024) boom di presenze per il nuovo evento organizzato da Torrione Eventi A.P.S., con il patrocinio del Comune di Salerno. Bambini e ragazzi hanno partecipato ad Halloween in Sport, iniziativa realizzata in collaborazione con l'ASD Ritmicaleonisa presieduta dal tecnico e giudice della F.G.I. Leonilda

Halloween in Sport: boom di presenze al nuovo evento di Torrione Eventi A.P.S.

(salernotoday.it)

Boom di presenze per il nuovo evento organizzato da Torrione Eventi A.P.S., con il patrocinio del Comune di Salerno. Bambini e ragazzi hanno partecipato ad Halloween in Sport, iniziativa realizzata in ...

“Halloween in Sport”: Torrione Eventi promuove lo sport e l’interazione sociale a Salerno

(salernonotizie.it)

L’Associazione Torrione Eventi A.P.S., con il patrocinio del Comune di Salerno, è lieta di annunciare l’evento “Halloween in Sport”, che si terrà in collaborazione con diverse realtà ...