Grande Fratello, Maica Benedicto ripensa a Tommaso Franchi, dopo l’addio: il ricordo al Gran Hermano (Di martedì 29 ottobre 2024) Maica Benedicto commuove i telespettatori con un messaggio a distanza lanciato a Tommaso Franchi di Grande Fratello, al suo rientro nella Casa di Gran Hermano. La concorrente del gioco made in Spagna non smette di pensare al gieffino che più l’ha colpita nel profondo, nel soggiorno vissuto nella Casa più spiata in Italia. Grande Fratello – Maica Benedicto pensa ancora a Tommaso Franchi: la verità inaspettata, al Gran Hermano Nel mezzo della diretta non-stop del Gran Hermano, Maica Benedicto svela pubblicamente di pensare ancora a Tommaso Franchi. Con il supporto di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, da lei incaricati destinatari di un suo saluto ai concorrenti di Grande Fratello, la modella non nasconde i sentimenti nutriti per Franchi. Superguidatv.it - Grande Fratello, Maica Benedicto ripensa a Tommaso Franchi, dopo l’addio: il ricordo al Gran Hermano Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 29 ottobre 2024)commuove i telespettatori con un messaggio a distanza lanciato adi, al suo rientro nella Casa di. La concorrente del gioco made in Spagna non smette di pensare al gieffino che più l’ha colpita nel profondo, nel soggiorno vissuto nella Casa più spiata in Italia.pensa ancora a: la verità inaspettata, alNel mezzo della diretta non-stop delsvela pubblicamente di pensare ancora a. Con il supporto di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, da lei incaricati destinatari di un suo saluto ai concorrenti di, la modella non nasconde i sentimenti nutriti per

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tommaso Franchi ha fatto breccia nel cuore di Maica Benedicto - 2024 | GF; Maica Benedicto lascia di nascosto il Grande Fratello per tornare in Spagna: la reazione dei gieffini; Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello: c'è chi spera che Shaila e Lorenzo restino in Spagna; Grande Fratello, Maica Benedicto torna in Spagna e scoppia in lacrime: «Mi manca già Tommaso»; Grande Fratello, Maica Benedicto si è infatuata di uno dei coinquilini: ecco di chi si tratta!; Grande Fratello, stasera arriva Maica Benedicto dal Gran Hermano: «Grazie a chi mi ha scelta»: due (nostri) gi; Leggi >>>

Grande Fratello, Maica Benedicto ripensa a Tommaso Franchi, dopo l’addio: il ricordo al Gran Hermano

(superguidatv.it)

Maica Benedicto commuove i telespettatori con un messaggio a distanza lanciato a Tommaso Franchi di Grande fratello, al suo rientro nella Casa di Gran Hermano. La concorrente del gioco made in Spagna ...

Maica Benedicto chi è e come è andata al Grande Fratello/ Il pubblico la rivuole nella Casa

(ilsussidiario.net)

Maica Benedicto ha salutato il Grande Fratello, ma è scattata la scintilla con Tommaso Franchi: "Vorrei una possibilità di incontrarlo ancora" ...

Grande Fratello 2024, Tommaso Franchi vola al Grand Hermano per incontrare Maica? Ecco la reazione di Maria Vittoria

(mondotv24.it)

Un regalo speciale per Tommaso Franchi da Maica Benedicto del Gran Hermano. Scopri cosa ha ricevuto dalla Spagna ...

Grande Fratello, Maica Benedicto torna in Spagna e scoppia in lacrime: «Mi manca già Tommaso»

(msn.com)

Maica Benedicto ha vissuto nella casa del Grande Fratello solamente una settimana ma questi sette giorni l'hanno segnata. Quando gli autori le hanno comunicato che la sua avventura al Gf ...