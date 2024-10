Lopinionista.it - Elezioni Liguria, Renzi: “Ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale”

(Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA – “Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche. Saluto la battaglia di Andrea Orlando: ha combattuto una partita equilibrata e haper un pugno di voti”. Questo il commento di Matteo, leader di Italia Viva, al risultato elettorale in. Per l’ex premier “hachilaunonale,un insieme di antipatie e vendetta. Hachi mette i veti. Hachi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare. HaGiuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva. Solo le mie preferenzenali delle Europee sarebbero bastate a cambiare l’esito della sfida, solo quelle”.