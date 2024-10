Eleonora Cecere esce dal Grande Fratello, le accuse: “Tuo marito ti ha tagliato le ali” (Di martedì 29 ottobre 2024) L'ex gieffina ha rotto il silenzio con un post pubblicato sui social dopo l'abbandono del reality show Eleonora Cecere ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. È successo durante la puntata di ieri, lunedì 28 ottobre, quando il marito Luigi le ha chiesto di tornare a casa per occuparsi, insieme a lui, delle figlie: "Da Sbircialanotizia.it - Eleonora Cecere esce dal Grande Fratello, le accuse: “Tuo marito ti ha tagliato le ali” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'ex gieffina ha rotto il silenzio con un post pubblicato sui social dopo l'abbandono del reality showha abbandonato la Casa del. È successo durante la puntata di ieri, lunedì 28 ottobre, quando ilLuigi le ha chiesto di tornare a casa per occuparsi, insieme a lui, delle figlie: "Da

Eleonora Cecere ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. È successo durante la puntata di ieri, lunedì 28 ottobre, quando il marito Luigi le ha chiesto di tornare a casa per occuparsi, insieme a ...

Il teatrino del marito di Eleonora Cecere: voto Ma sei serio? Sta poverina è via da casa da neanche due mesi – non due anni, due mesi – e lui già va in tv a dire che da solo con due bambine non ce la ...

Le ex Non è la Rai sono entrate nel reality di Canale 5 come un unico concorrente ma, a causa di alcuni problemi familiari, Eleonora Cecere ha dovuto lasciare il Grande Fratello.

Il marito chiede alla concorrente di lasciare stasera il reality show Durante questa lunga diretta Alfonso Signorini ha chiesto ad Eleonora Cecere di ...