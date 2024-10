Egitto in mostra a Conegliano, oltre 2.500 biglietti venduti nella prima settimana (Di martedì 29 ottobre 2024) Grande successo per la mostra "Egitto - Viaggio verso l’immortalità", ospitata a Palazzo Sarcinelli, che ha già registrato oltre 2.500 biglietti emessi nella prima settimana di apertura. Un risultato significativo che sottolinea l'interesse e l’entusiasmo del pubblico per un’esposizione che porta Trevisotoday.it - Egitto in mostra a Conegliano, oltre 2.500 biglietti venduti nella prima settimana Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grande successo per la- Viaggio verso l’immortalità", ospitata a Palazzo Sarcinelli, che ha già registrato2.500emessidi apertura. Un risultato significativo che sottolinea l'interesse e l’entusiasmo del pubblico per un’esposizione che porta

L’Egitto immortale: a Conegliano un viaggio verso l’aldilà tra mummie e sarcofagi

Da mercoledì 23 ottobre al 6 aprile 2025 la mostra a Palazzo Sarcinelli. Un centinaio di reperti originali provenienti dal museo archeologico nazionale di ...

A Conegliano il fascino immortale dell'antico Egitto

" Cuore mio, non testimoniare contro di me in tribunale ". A pronunciare la formula di rito è il defunto, in attesa del giudizio divino. Per meritare la vita eterna il cuore non doveva pesare più di u ...

Egitto. Viaggio verso l'immortalità

Artika è lieta di presentare "Egitto. Viaggio verso l'immortalità", la grande mostra in programma a Palazzo Sarcinelli di Conegliano, a partire dal 23 ottobre 2024. L'esposizione condurrà i visitatori ...

Ci sono le mummie (e non solo)!

CONEGLIANO - E veniamo a scoprire che le mummie non si chiamavano mummie (gli Egizi avevano un’altra parola, Sah (ovvero “nobiltà” o “dignità”) per definire i corpi imbalsamati: furono i persiani a ch ...