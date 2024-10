Secoloditalia.it - Ecr party a sostegno di lavoratori e imprese dell’agroalimentare: meno vincoli e più tutela

(Di martedì 29 ottobre 2024) Oggi, a Bruxelles si è tenuta la conferenza stampa dell’Ecr, dove le voci dei leader e i dati concreti si sono intrecciati per offrire una visione chiara delle sfide e delle soluzioni per il settore agro-industriale europeo. A dare il via ai lavori è stato Antonio Giordano, segretario di Ecr, che ha aperto l’evento ribadendo l’importanza di un approccio multilaterale e condiviso. «Rimaniamo uniti per supportare il settore primario e guidare la discussione in Europa sul tema», ha dichiarato Giordano, segnando con fermezza la rotta politica del gruppo verso un futurovincolato dalle regolamentazioni dell’Ue.