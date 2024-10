È morta Teri Garr, l’assistente di ‘Frankenstein Junior’ aveva 79 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) L'attrice è stata l'adorabile interprete candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie" L'attrice statunitense Teri Garr, adorabile interprete candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie" e che ha recitato accanto a Gene Wilder in "Frankenstein Junior", è morta oggi, martedì 29 ottobre, nella sua casa di Los Angeles all'età di 79 anni. Garr Sbircialanotizia.it - È morta Teri Garr, l’assistente di ‘Frankenstein Junior’ aveva 79 anni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'attrice è stata l'adorabile interprete candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie" L'attrice statunitense, adorabile interprete candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie" e che ha recitato accanto a Gene Wilder in "Frankenstein Junior", èoggi, martedì 29 ottobre, nella sua casa di Los Angeles all'età di 79

