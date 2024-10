Lidentita.it - Decreto Paesi sicuri, il Tribunale di Bologna lo rinvia alla Corte Ue: “Così, anche la Germania nazista sarebbe stata sicura”

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ancora uno stopmanovra del governo Meloni sui migranti, ancora un provvedimento giudiziario che, per gli effetti che avrà e per il suo contenuto, desterà non poche polemiche e di sicuro una dura reazione della maggioranza di centrodestra: ildihatodi Giustizia europea ildell’esecutivo guidato da, ildiloUe: “la” L'Identità.