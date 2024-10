Consigli Fantacalcio 10 giornata | ecco chi schierare e chi no

Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)10. Dopo un turno di campionato ricco di gol e sorprese, compreso il pirotecnico 4-4 del Derby d’Italia, si torna in campo con il turno infrasettimanale. Tra turnover e scelte inaspettate,su chie chi evitare per la decimadi Serie A al10: chiPortieriati Sommer – Nonostante i 4 gol subiti contro la Juventus, Sommer ha buone probabilità di tornare a far bene contro l’Empoli, una squadra solida in difesa ma poco incisiva in attacco. L’estremo difensore potrebbe mantenere la porta inviolata. Difensori migliori Bastoni, Di Lorenzo, Tchatchoua – Bastoni, reduce da un match difficile, affronta un Empoli che potrebbe offrire spazi per un’ottima prestazione. Di Lorenzo è irrinunciabile anche contro il Milan, approfittando dell’assenza di Theo.