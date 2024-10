Ilgiorno.it - Como, entra in negozio e picchia l’ex fidanzata. Poi l’aggredisce di nuovo in pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Monte Olimpino (), 29 ottobre 2024 – Irrompe sul posto di lavoro della compagna, la aggredisce e poi fugge. Si ripresenta da lei alma viene arrestato. È successo a Monte Olimpino, in provincia di, dove un 42enne originario della provincia di Torino dovrà rispondere di lesioni aggravate e minaccia aggravata. L'arresto è avvenuto dopo un episodio di violenza che si è verificato in un centro commerciale, dove l'uomo, geloso e preoccupato dopo aver visionato il telefono della compagna, ha devastato un, aggredendo e trascinando la donna in uno sgabuzzino. L'aggressione, avvenuta la sera di venerdì 25 ottobre, ha attirato l'attenzione di una guardia giurata, che è intervenuta per mettere in sicurezza la donna e allontanare l'aggressore, il quale è riuscito a fuggire portando con sé lo smartphone della vittima.