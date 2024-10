Ilfattoquotidiano.it - “Chiusa in cabina mentre le onde altissime si abbattevano sulla nave pensavo ‘allora è così che morirò’. Era come un film dell’orrore”: esce un nuovo rapport sulla tragedia della nave Spirit of Discovery

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Marine Accident Investigation Branch (MAIB) ha diffuso uno su quanto accaduto lo scorso anno quando laofè stata investita da venti di forza 11 nel CanaleManica. Era il 4 novembre 2023. La notizia la dà la Bbc. Più di cento i feriti, otto dei quali portati subito in ospedale. Uno di questi è morto poco dopo il ricovero proprio per le ferite riportate durante la tempesta. Ilo provvisorio ha affermato che l’indagine è quasi completata, dopodiché sarà emesso uno completo per la consultazione con le parti interessate. E il Mirror racconta la dinamica di questo fatale incidente: laofsarebbe stata colpita da un’onda alta nove metri. Al tempo, i passeggeri avevano raccontato di “temere per la vita” anche il perché il capitanosembrava “visibilmente spaventato”.