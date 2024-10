Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: le foto del primo incontro segreto

(Di martedì 29 ottobre 2024) La relazione traè sotto i riflettori del gossip da qualche giorno. Dopo la fine della breve frequentazione tra l’influencer e Silvio Campara,sembra aver trovato un’intesa speciale con l’erede di casa Pirelli. Le primedi un pranzo riservato tra i due, scattate presso la lussuosa Villa d’Este sul Lago di Como, e pubblicate dal settimanale Chi, hanno scatenato la curiosità dei fan e del mondo dei media. Nella giornata del 28 ottobre,sono stati avvistati insieme sul lago, arrivati alla villa con la stessa auto e pronti a trascorrere alcune ore in tranquillità. La coppia si è seduta in una zona riservata della terrazza, lontano da occhi indiscreti, ma non abbastanza da evitare l’attenzione deigrafi.