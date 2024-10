Buy Food Toscana, la provincia di Arezzo sotto i riflettori (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – Dal Pane toscano DOP, alla Finocchiona IGP fino alla scoperta del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, passando per l’Aglione della Valdichiana ed il Marrone di Caprese Michelangelo DOP. Per due giorni la provincia di Arezzo è stata sotto i riflettori della stampa ospitando il press tour di Buy Food Toscana, vetrina regionale dei prodotti agroalimentari made in Tuscany certificati. Una selezione di giornalisti nazionali ed internazionali specializzati, hanno potuto visitare i luoghi dove i prodotti Food di eccellenza prendono forma. Una serie di appuntamenti nelle terre di Michelangelo e Vasari, che hanno messo in luce il lavoro di agricoltori, affinatori di generazioni diverse, accomunati dalla stessa passione e dal rispetto per il territorio e delle sue tradizioni. Lanazione.it - Buy Food Toscana, la provincia di Arezzo sotto i riflettori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Dal Pane toscano DOP, alla Finocchiona IGP fino alla scoperta del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, passando per l’Aglione della Valdichiana ed il Marrone di Caprese Michelangelo DOP. Per due giorni ladiè statadella stampa ospitando il press tour di Buy, vetrina regionale dei prodotti agroalimentari made in Tuscany certificati. Una selezione di giornalisti nazionali ed internazionali specializzati, hanno potuto visitare i luoghi dove i prodottidi eccellenza prendono forma. Una serie di appuntamenti nelle terre di Michelangelo e Vasari, che hanno messo in luce il lavoro di agricoltori, affinatori di generazioni diverse, accomunati dalla stessa passione e dal rispetto per il territorio e delle sue tradizioni.

