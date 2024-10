Borsa | l' Europa fiacca dopo Wall Street Milano -02%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa fiacca dopo Wall Street, Milano -0,2%

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le Borse europee sono fiacchel'avvio in calo di. Sui mercati c'è incertezza in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Fari puntati anche sull'andamento delle trimestrali e sulle tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0787 sul dollaro. L'indice stoxx 600 cede lo 0,3%. In flessione Londra (-0,4%), Parigi, Francoforte e(-0,2%), Madrid (-0,6%). I principali listini europei sono appesantiti al comparto industriale (-0,8%) e dalle utility (-0,7%), queste ultime con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 2,5% a 43,57 euro al megawattora. Vendite anche sul comparto dell'energia (-0,6%), con il prezzo del petrolio in lieve rialzo. Il Wti sale a 67,52 dollari al barile (+0,2%) e il Brent a 71,53 dollari (+0,1%). A Piazza Affari scivola Stellantis e Erg (-2%).