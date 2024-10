Autostrada A11: aggiornamento chiusura notturna della stazione di Altopascio (Di martedì 29 ottobre 2024) Per ispezioni delle barriere di sicurezza L'articolo Autostrada A11: aggiornamento chiusura notturna della stazione di Altopascio proviene da Firenze Post. .com - Autostrada A11: aggiornamento chiusura notturna della stazione di Altopascio Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Per ispezioni delle barriere di sicurezza L'articoloA11:diproviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Autostrada A11: aggiornamento chiusura notturna della stazione di Altopascio; Figline: truffa dello specchietto sventata dai carabinieri; VIDEO / Incendio in prossimità dell’A11, tratto chiuso sulla Firenze-Mare: notizia in aggiornamento; Scontro tra due camion fuori il casello di Capannori, strada cosparsa di olio vegetale: accesso all'A11 interdetto per almeno due giorni; Altopascio, lo spaventoso incendio all’oleificio. Nella notte treni sospesi e autostrada chiusa; Chiusura A11 per maltempo Toscana: aggiornamenti e alternative; Leggi >>>

Autostrada A11: aggiornamento chiusura notturna della stazione di Altopascio

(firenzepost.it)

ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Altopascio, previsto dalle 22:00 di stasera, martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 ottobre ...

Chiusure autostradali: blocchi notturni sull'A1 e A11

(gonews.it)

Saranno due le chiusure notturne comunicate da Autostrade per l'Italia. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di potenziamento e ammodernamento ...

Autostrada A11: chiusure notturne delle stazioni di Montecatini Terme e Capannori

(firenzepost.it)

ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, nella notte tra mercoledì 30 e giovedì ...

Autostrade: le chiusure nottura dell'uscita Altopascio

(gonews.it)

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Altopascio, secondo il seguente ...