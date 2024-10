Audi chiude fabbrica di auto elettriche a Bruxelles. E in Germania il governo litiga sulla crisi economica (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – La crisi del mercato auto che sta travolgendo il gruppo Volkswagen continua ad aprire ferite. Audi, marchio che fa parte del colosso tedesco, avrebbe annunciato oggi la chiusura definitiva della sua fabbrica di auto elettriche a Bruxelles, in Belgio, attiva nella produzione dei suv Q8 e-tron. Per motivare questa mossa drastica, i dirigenti hanno affermato che la fabbrica ha costi logistici molto elevati perché nelle vicinanze si trovano pochi fornitori. Secondo l’azienda, la posizione dello stabilimento tra una zona residenziale, la ferrovia e l'autostrada ne rende difficile l'espansione. La società ha rifiutato la possibilità di avviare la produzione di un nuovo modello di veicolo a Bruxelles. Nel frattempo, filtra che Audi sarebbe attualmente in contatto con un potenziale investitore interessato a rilevare l’impianto. Quotidiano.net - Audi chiude fabbrica di auto elettriche a Bruxelles. E in Germania il governo litiga sulla crisi economica Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – Ladel mercatoche sta travolgendo il gruppo Volkswagen continua ad aprire ferite., marchio che fa parte del colosso tedesco, avrebbe annunciato oggi la chiusura definitiva della suadi, in Belgio, attiva nella produzione dei suv Q8 e-tron. Per motivare questa mossa drastica, i dirigenti hanno affermato che laha costi logistici molto elevati perché nelle vicinanze si trovano pochi fornitori. Secondo l’azienda, la posizione dello stabilimento tra una zona residenziale, la ferrovia e l'strada ne rende difficile l'espansione. La società ha rifiutato la possibilità di avviare la produzione di un nuovo modello di veicolo a. Nel frattempo, filtra chesarebbe attualmente in contatto con un potenziale investitore interessato a rilevare l’impianto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dielettriche a Bruxelles. E in Germania il governo litiga sulla crisi economica; Crisi dell'elettrica, operativi da dopodomani i nuovi dazi contro Pechino: arriveranno al 35,3%.uno stabilimento a Bruxelles;la "degli italiani": vi portiamo a Bruxelles dentro al simbolo della crisi dell'elettrica; Volkswagen pronta a chiudere l’hub hi-techper l’elettrica di Bruxelles?;, in unascatta la rivolta degli operai contro leelettriche; L’elettrica frena,ladi Ev e le industrie di batterie sono già in crisi: il futuro è già passato?; Leggi >>>

Audi chiude fabbrica di auto elettriche a Bruxelles. E in Germania il governo litiga sulla crisi economica

(msn.com)

Il marchio del gruppo Volkswagen avrebbe preso contatti con un potenziale investitore. A Berlino doppio vertice: Scholz da una parte, il ministro delle Finanze Lindner dall’altra ...

La fabbrica di Bruxelles chiude a febbraio

(quattroruote.it)

La dirigenza dei Quattro anelli avrebbe calendarizzato lo stop: tra le ragioni il rallentamento della domanda di elettriche ...

Audi chiuderà la fabbrica di auto elettriche a Bruxelles a febbraio 2025: l’annuncio ufficiale

(ilfattoquotidiano.it)

Fine della corsa per la fabbrica di auto elettriche di Audi a Bruxelles. L’impianto, dove si produce il Suv Q8 e-tron e che impiega 3.000 persone, chiuderà i battenti a febbraio 2025, come annunciato ...

Audi chiuderà lo stabilimento che produce auto elettriche nel cuore dell'Ue

(europa.today.it)

L'Audi ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Bruxelles, stabilimento che è diventato il simbolo del fallimento della strategia Ue del passaggio alle auto ecologiche ... per puntare sul ...