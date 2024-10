Atp Finals Torino 2024 | calendario programma orari copertura tv e streaming con Sinner

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il, il, le date, gli, latv e tutto quello che c’è da sapere sulle Atp, inalla Inalpi Arena dal 14 al 21 novembre. Per il quarto anno consecutivo sarà il capoluogo piemontese ad ospitare gli 8 migliori giocatori del pianeta, tra cui Jannik, che dopo la finale dello scorso anno andrà a caccia del bottino grosso. L’azzurro partirà favorito, sia per l’ottima stagione che sta vivendo sia per le condizioni di gioco che lo agevolano, oltre al sostegno del pubblico italiano. Non mancherà però la concorrenza, composta soprattutto dal suo rivale Carlos Alcaraz e da Alexander Zverev, che nel 2021 ha già vinto a. Italia che sarà protagonista anche nel doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori.