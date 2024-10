Ilfattoquotidiano.it - “Assegno unico fuori dall’Isee”. Ma la novità della manovra vale solo per 20mila famiglie che chiedono il bonus nido o il bonus nascita

(Di martedì 29 ottobre 2024) Soluzione parziale, in, per il noto problema dell‘per i figli che innalza l’Isee facendo perdere allealtri benefici. L’articolo 32 del ddl di Bilancio prevede che la misura che ha sostituito assegni familiari e detrazioni per i figli a carico sia esclusa dal computo dell’IndicatoreSituazione Economia Equinte, ma“per la determinazione delasilo“.a dire che il sostegno economico continuerà invece a cumularsi con gli altri redditi quando si tratterà di otteneresociale luce e gas,trasporti, Card dedicata a te e altri aiuti. In realtà c’è anche una seconda eccezione, ma riguarderà esclusivamente i nati a partire dal 2025 beneficiari delda 1000 euro ispirato a quello voluto vent’anni fa da Silvio Berlusconi. Il problema, come sempre, è di risorse.