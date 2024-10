Ancona, vietato pregare sulle tombe: transenne e crolli, cimitero off limits (Di martedì 29 ottobre 2024) Ancona Oltre le transenne, il degrado. Tra soffitti pericolanti e tombe inaccessibili, non sarà un bello spettacolo quello a cui assisteranno domani i parenti dei defunti del cimitero di Corriereadriatico.it - Ancona, vietato pregare sulle tombe: transenne e crolli, cimitero off limits Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Oltre le, il degrado. Tra soffitti pericolanti einaccessibili, non sarà un bello spettacolo quello a cui assisteranno domani i parenti dei defunti deldi

Ancona, vietato pregare sulle tombe: transenne e crolli, cimitero off limits

ANCONA Oltre le transenne, il degrado. Tra soffitti pericolanti e tombe inaccessibili, non sarà un bello spettacolo quello a cui assisteranno domani i parenti dei defunti del cimitero ...

Tombe scoperchiate, lapidi rotte, erbacce: al cimitero di Ancona è come nel tunnel degli orrori

Nel cimitero più grande di Ancona il degrado è protagonista. Tralasciando le cappelle private in abbandono, appena entrati dall'ingresso monumentale salta subito all’occhio una tomba scoperchiata. La ...

Crollo ai Lupi, tombe vietate

L’area, da ieri mattina, è off-limits. Sono 500 le sepolture non più accessibili ai cari dei defunti. Fra loro Claudio Mirabella, che ieri è comunque voluto entrare per dare un saluto a suo ...

