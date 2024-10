Sport.quotidiano.net - Adesso fuori i gol. Cooperativa da riaprire. Da Posch a Ndoye: serve la firma di tutti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Vincenzo Italiano cerca la suadel gol. Contava di averla trovata già bella e pronta a Bologna, considerato che i rossoblù proprio su questo aspetto, oltre che sulla solidità difensiva, fondarono le proprie fortune. Qualcosa però manca. Dice la storia della scorsa stagione che la Fiorentina di Italiano costruì le proprie fortune in campionato sulle reti dei trequartisti: ovvero sulle reti degli esterni (Gonzalez 12, Ikone 3, Kouamè e Sottil 2, Brekalo 1), che furono 20 in totale. Ma a queste si aggiunsero i gol dei trequartisti Bonaventura (8), Bentran (6), impiegato per buona parte del girone di ritorno sotto punta, Barak (2) e Castrovilli (1). Vanno poi considerate anche le reti dei centrocampisti (7) e soprattutto dei difensori (10), con Martinez Quarta (5) in testa.