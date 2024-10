Adesso anche il Codacons mette Report nel mirino (Di martedì 29 ottobre 2024) Non c’è solo la maggioranza di governo a prendersela con la trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci, colpevole di macinare record di ascolti e di fare vero giornalismo d’inchiesta. Ora si ci mette anche il Codacons. Sul caso di Report e del servizio sulla Liguria trasmesso “a urne aperte” l’associazione dei consumatori annuncia un esposto all’Agcom e alla Commissione di Vigilanza Rai, chiedendo di intervenire sull’accaduto e “valutando sanzioni” nei confronti dei responsabili. Lanotiziagiornale.it - Adesso anche il Codacons mette Report nel mirino Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non c’è solo la maggioranza di governo a prendersela con la trasmissione, condotta da Sigfrido Ranucci, colpevole di macinare record di ascolti e di fare vero giornalismo d’inchiesta. Ora si ciil. Sul caso die del servizio sulla Liguria trasmesso “a urne aperte” l’associazione dei consumatori annuncia un esposto all’Agcom e alla Commissione di Vigilanza Rai, chiedendo di intervenire sull’accaduto e “valutando sanzioni” nei confronti dei responsabili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Adesso anche il Codacons mette Report nel mirino; Salerno nel degrado, il Codacons invia il dossier al sindaco: "Così si rende conto della situazione"; Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carlo Rienzi. Il presidente del Codacons: «La beneficenza di Fedez non ci in; Caro scuola, il monito del Codacons: si spende fino a 1.300 euro a studente; Codacons alle Capitanerie: "Concessioni scadute, occorre garantire uso gratuito delle spiagge anche nei lidi"; Beni e servizi, Aosta è la città più cara, Napoli la più economica, lo mette in evidenza il Codacons; Leggi >>>

Codacons, nei primi dieci mesi del 2024 multe per 1,3 miliardi di euro

(repubblica.it)

La Lombardia in testa per incassi, con 324 milioni. Seguono Lazio ed Emilia Romagna. Liguria prima per valore pro capite ...

Crisi idrica a Giardini Naxos, il Codacons scende in campo e forma un Comitato

(sikilynews.it)

Le azioni legali saranno coordinate dall'avv. Melinda Calandra ...

Fondi Pnrr anche Ladispoli nel mirino del Codacons

(civonline.it)

LADISPOLI - C'è anche il Comune di Ladispoli tra gli Enti sotto i riflettori del Codacons. Oggetto del "contendere": i fondi legati al Pnrr. «Nei mesi scorsi l'associazione aveva inviato a 40 ...

Non è un’Ue per migranti

(lanotiziagiornale.it)

Portai anche l’esempio della premier danese Mette Frederiksen ... mica una nazista xenofoba. Adesso anche la retorica fasulla è venuta meno e 15 Paesi di Est e Nord Europa chiedono apertamente ...