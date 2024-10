"A spasso nel parco" chiude in bellezza: Villa Saffi celebrata in un'atmosfera suggestiva tra musica e danze tradizionali (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è conclusa con un pubblico entusiasta la rassegna "A spasso nel parco", che da settembre ha trasformato il Giardino di Villa Saffi in un vivace centro di eventi culturali. Organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì con il supporto dell’Unità Musei e il sostegno della Regione Forlitoday.it - "A spasso nel parco" chiude in bellezza: Villa Saffi celebrata in un'atmosfera suggestiva tra musica e danze tradizionali Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è conclusa con un pubblico entusiasta la rassegna "Anel", che da settembre ha trasformato il Giardino diin un vivace centro di eventi culturali. Organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì con il supporto dell’Unità Musei e il sostegno della Regione

Domani alle 16 prende il via il programma di eventi ‘A Spasso nel Parco’: incontri, visite guidate e musica nel giardino di Villa Saffi a San Varano (nella foto). Il progetto, proposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, è realizzato ...

