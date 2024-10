Ilgiorno.it - Zanchettin, dinastia di legnamè: dalle prime farmacie da campo alle “boutique“ delle medicine

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Seveso (Monza e Brianza) 28 ottobre 2024 – Con la forza della passione. Riccardo e Roberto, i due fratelli alla guida dell’azienda di famiglia, non hanno dubbi: lasoltanto grazie a questo “motore“ ha raggiunto traguardi che nessuno avrebbe osato immaginare quando 60 anni fa tutto è iniziato. Oggi l’azienda è leader nella realizzazione di arredamento su misura per le, nome conosciuto nel settore a livello nazionale. “Nostro padre – ha spiegato Roberto– che ha avuto il merito di fondare l’azienda e farla diventare ciò che è oggi, ha voluto lasciarci un insegnamento importante. Amava ripeterci che nella vita non si lavora soltanto per il soldo: l’importante è lasciare un segno. Il soldo verrà di conseguenza”.