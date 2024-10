Quifinanza.it - Wyler Vetta celebra il suo centenario con la rinascita dell’iconico Jumbostar

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Questo cronografo, lanciato originariamente nel 1968, torna oggi in una versione aggiornata, mantenendo però intatti molti degli elementi di design che hanno reso celebre il modello storico. Nel panorama dell’orologeria di lusso, pochi marchi possono vantare una storia così ricca e radicata come, che festeggia il suo centesimo anniversario con la riedizione di uno dei suoi modelli più amati: il. Questo cronografo, lanciato originariamente nel 1968, torna oggi in una versione aggiornata, mantenendo però intatti molti degli elementi di design che hanno reso celebre il modello storico. Fonte: Ufficio stampaIl nuovoè un omaggio al passato, ma con un occhio rivolto al futuro. La collezione si compone di otto referenze, declinate in due versioni: una con bracciale in acciaio e l’altra con cinturino in pelle.