Oasport.it - Volley femminile, Milano batte Cuneo al tie-break: Sylla e Danesi decisive senza Egonu

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha sconfittoper 3-2 (23-25; 25-13; 25-18; 21-25; 15-12) nel posticipo della quarta giornata della Serie A1 di, infilando la quarta vittoria stagionale in cinque partite disputate. Il Veroè tornato al successo dopo il ko rimediato al tie-sette giorni fa contro Novara e si conferma al secondo posto della classifica generale, a tre lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano. Quarto ko di fila per il fanalino di coda, che però raccoglie il primo punto in campionato. Le meneghine hanno sciupato un vantaggio di 18-14 nel primo set e si sono fatte rimontare dalle padrone di casa (18-18), hanno firmato un altro(20-18) ma ancora una volta sono state riacciuffate dalle piemontesi e hanno ceduto il parziale con il minimo scarto.