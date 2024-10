Gaeta.it - Vespa Vignaioli: Un Decennio di Successi e Tradizioni nel Cuore della Puglia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La celebrazione del decimo anniversario disi è trasformata in un evento straordinario, che ha messo in luce la ricchezza del patrimonio enogastronomico pugliese. Fondata nel 2014 da Brunonella storica Masseria Li Reni a Manduria, l’azienda ha conquistato ildi molti grazie alla sua dedizione alla produzione di vini di qualità. Con una crescente reputazione sia a livello locale che internazionale, questo evento non solo ha celebrato il passato, ma ha anche gettato uno sguardo promettente sul futuro. Un evento speciale per dieci anni di storia Nella splendida corniceMasseria Li Reni, gli appassionati si sono riuniti per festeggiare un traguardo significativo. La masseria ha fatto da sfondo a un evento che ha unito esperti del settore e appassionati di vini.