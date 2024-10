Bergamonews.it - Vaccini anti-cancro, Garattini: “Ricerca fondamentale, ma il 40% è eliminabile con la prevenzione”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nei giorni scorsi una notizia arrivata dal mondo dellascientifica ha acceso importsperanza nella lotta contro i tumori. Un team ditori della Columbia University di New York ha sviluppato batteri geneticamente modificati capaci di trasformarsi inpersonalizzati contro il. Secondo i risultati pubblicati sulla rivista Nature, questa innovativa strategia rappresenta una promettente forma di immunoterapia. Gli scienziati hanno ingegnerizzato batteri probiotici che istruiscono il sistema immunitario a eliminare le cellule tumorali, aprendo la strada a una nuova generazione di. Questimicrobici sfruttano le proprietà naturali dei batteri, come la capacità di colpire i tumori, e possono essere personalizzati per combattere sia il tumore primario sia le metastasi di ogni paziente, oltre a prevenire eventuali recidive future.