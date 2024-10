Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 28/10/24

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sarà che Halloween è alle porte, sarà che alla follia della gente non c’è più limite, ma nello studio diultimamente mi stanno inquietando più del solito. Tra quello sbrocco allucinante di Michele Longobardi contro Amal dell’altro giorno, che manco se con ‘sta poraccia fosse sposato da dieci anni si potrebbe giustificare una furia simile, e Mario Cusitore che spiffera dettagli su mutandine dimenticate nella sua Smart con estrema nonchalance davanti a tutti (‘tutti’ che, se non fosse stato graziato dai tagli in fase di montaggio, non sarebbero stati solo gli astanti presenti agli Elios ma tre milioni e rotti di italiani), a me lì dentro pare che abbiano un po’ perso la capoccia, eh.