Una fottuta bugia: intervista ai protagonisti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una fottuta bugia: intervista ai protagonisti Presentato ad Alice nella Città XXII e distribuito da PLAY ENTERTAINMENT, Una fottuta bugia è il nuovo film di Gianluca Ansanelli con Emanuele Propizio, Antonia Fotaras e Giampaolo Morelli. Ecco la nostra intervista al regista e ai due protagonista. La trama di Una fottuta bugia Pietro (Emanuele Propizio) è un ex-enfant prodige della pubblicità che oggi, a quasi trent’anni viene regolarmente scartato ai provini e sbarca il lunario insegnando teatro ai ragazzini della parrocchia. Vive in un modesto appartamento della diocesi con Nicolas (Giampaolo Morelli) un infermiere dall’indole casinara e menefreghista, divorziato con moglie e figlio a carico. Quando i due rischiano di essere sfrattati dal prete, Nicolas inventa l’orrenda bugia che il suo inquilino è malato di cancro. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) UnaaiPresentato ad Alice nella Città XXII e distribuito da PLAY ENTERTAINMENT, Unaè il nuovo film di Gianluca Ansanelli con Emanuele Propizio, Antonia Fotaras e Giampaolo Morelli. Ecco la nostraal regista e ai due protagonista. La trama di UnaPietro (Emanuele Propizio) è un ex-enfant prodige della pubblicità che oggi, a quasi trent’anni viene regolarmente scartato ai provini e sbarca il lunario insegnando teatro ai ragazzini della parrocchia. Vive in un modesto appartamento della diocesi con Nicolas (Giampaolo Morelli) un infermiere dall’indole casinara e menefreghista, divorziato con moglie e figlio a carico. Quando i due rischiano di essere sfrattati dal prete, Nicolas inventa l’orrendache il suo inquilino è malato di cancro.

Una fottuta bugia: intervista ai protagonisti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A detta del giornalista il mister sta raccontando una bugia. Il giornalista di fede juventina, Tony Damascelli, attraverso l'intervento ai microfoni di Radio Radio, ha spiegato che l'allenatore ... (areanapoli.it)

sia meglio una brutta verità che una bella bugia che tanto viene a galla. Ha testato negli anni che ai suoi ragazzi la verità non fa male, quando gliela dici in faccia e quando la dici a qualcuno per ... (100x100napoli.it)

Col tempo, tuttavia, molte delle sue bugie sono diventate realtà, trasformando il "bugiardo" in una sorta di veggente non intenzionale. Da storie su pesci giganti a eserciti di seguaci immaginari, ... (anime.everyeye.it)

Per i sardi che invece volevano sentire cosa farà per loro, il capo del governo non ha detto niente, se non che vuole portare un telescopio europeo in mezzo ai monti. Zero idee su come ... (lanotiziagiornale.it)

Degni mette in guardia contro l’uso prematuro di beta version di prodotti AI su dati reali, una pratica che può comportare gravi rischi per le aziende e per gli utenti finali. L’intervista ... (tomshw.it)