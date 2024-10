Ucraina, lavorava come volontario per l’Onu ma in realtà era una spia al soldo di Putin. Arrestato a Kiev un ucraino accusato di tradimento (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Ucraina ha annunciato di aver Arrestato un suo cittadino che lavorava come volontario per il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, con l’accusa di “spiare” per le forze russe nell’est del Paese. “Con la scusa del volontariato, il traditore spiava le posizioni delle forze di difesa nel settore di Pokrovsk”, hanno dichiarato i servizi di sicurezza ucraini (Sbu) in un comunicato. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, Kiev ha aperto diverse indagini per collaborazione e tradimento, accuse che possono portare a pesanti pene detentive. “Durante le perquisizioni, l’Sbu ha sequestrato il telefono cellulare del detenuto con una conversazione di messaggistica anonima, che stava utilizzando per comunicare con un ufficiale dell’Fsb”, l’intelligence russa, ha proseguito il comunicato. Lanotiziagiornale.it - Ucraina, lavorava come volontario per l’Onu ma in realtà era una spia al soldo di Putin. Arrestato a Kiev un ucraino accusato di tradimento Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ha annunciato di averun suo cittadino cheper il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, con l’accusa di “re” per le forze russe nell’est del Paese. “Con la scusa del volontariato, il traditoreva le posizioni delle forze di difesa nel settore di Pokrovsk”, hanno dichiarato i servizi di sicurezza ucraini (Sbu) in un comunicato. Dall’inizio dell’invasione russa dell’nel febbraio 2022,ha aperto diverse indagini per collaborazione e, accuse che possono portare a pesanti pene detentive. “Durante le perquisizioni, l’Sbu ha sequestrato il telefono cellulare del detenuto con una conversazione di messaggistica anonima, che stava utilizzando per comunicare con un ufficiale dell’Fsb”, l’intelligence russa, ha proseguito il comunicato.

Ucraina, lavorava come volontario per l’Onu ma in realtà era una spia al soldo di Putin. Arrestato a Kiev un ucraino accusato di tradimento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto e sconcerto nel mondo dello sport per la morte per un malore improvviso, a soli 39 anni, di Sol - Souleymane Bamba, ex difensore cresciuto nel Paris Saint Germain, che nel corso della sua carriera aveva giocato anche con Cardiff City, ... (Ilgiornaleditalia.it)

Ormai è passato un mese da quella tragica notte del 30 luglio, Sharon Verzeni è stata uccisa a coltellate a Terno d'Isola nella Bergamasca, ma del killer della barista 33enne ancora non c'è traccia. I pm sono riusciti a individuare l'uomo inquadrato ... (Affaritaliani.it)

Ucraina, lavorava come volontario per l'Onu ma in realtà era una spia al soldo di Putin. Arrestato a Kiev un ucraino accusato di tradimento ... (lanotiziagiornale.it)

a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. «Siamo d'accordo che il futuro dell'Ucraina è nella Nato. Continueremo a lavorare insieme per rendere quel giorno più vicino e per aiutare ... (corriere.it)

Secondo la Procura generale ucraina a sparare ... e “l’omicidio volontario”. Il commissario ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, ha girato la denuncia all’Onu e al Comitato ... (repubblica.it)