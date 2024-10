The Running Man | William H. Macy nel cast del film (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il cast del nuovo adattamento del romanzo The Running Man continua a crescere, e non solo in quantità: il nome nuovo è quello di William H. Macy. Deadline questa sera ha ufficializzato l’ingresso di Wiliam H. Macy in un cast che continua a promettere fuoco e fiamme. La fonte non è riuscita a svelare la natura del ruolo assegnato al famoso attore di Fargo e Shameless. Di recente il cast di The Running Man ha anche salutato l’ingresso di Lee Pace (leggete il nostro aggiornamento). Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.. The Running Man e le note di produzione Il nuovo The Running Man vedrà Edgar Wright pronto a battere il primo ciak dal prossimo mese di novembre, con una sceneggiatura co-firmata assieme al suo collaboratore di “Scott Pilgrim vs. the World” Michael Bacall. La Paramount distribuirà il film il 21 novembre 2025. Universalmovies.it - The Running Man | William H. Macy nel cast del film Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildel nuovo adattamento del romanzo TheMan continua a crescere, e non solo in quantità: il nome nuovo è quello diH.. Deadline questa sera ha ufficializzato l’ingresso di Wiliam H.in unche continua a promettere fuoco e fiamme. La fonte non è riuscita a svelare la natura del ruolo assegnato al famoso attore di Fargo e Shameless. Di recente ildi TheMan ha anche salutato l’ingresso di Lee Pace (leggete il nostro aggiornamento). Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.. TheMan e le note di produzione Il nuovo TheMan vedrà Edgar Wright pronto a battere il primo ciak dal prossimo mese di novembre, con una sceneggiatura co-firmata assieme al suo collaboratore di “Scott Pilgrim vs. the World” Michael Bacall. La Paramount distribuirà ilil 21 novembre 2025.

