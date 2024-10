Abruzzo24ore.tv - Tentano di investire i buttafuori dopo il rifiuto all’ingresso del locale: fuggono via

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Teramo -un diverbio fuori dalla discoteca, una coppia tenta di colpire icon l'auto, distruggendo anche una vetrina. Una serata movimentata si è trasformata in un pericoloso inseguimento all’esterno della discoteca Plaza.essere stati respintiper evidente stato di ubriachezza, una coppia — un uomo e una donna — ha reagito in modo violento, cercando di vendicarsi contro il personale di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, la lite è scoppiata nel piazzale antistante il, quando i due, alterati dall'alcol, sono stati invitati a lasciare l’area. I giovani si sono quindi allontanati momentaneamente, ma pocosono tornati a bordo di una berlina chiara e hanno tentato di, accelerando in direzione del gruppo.