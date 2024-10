Ilnapolista.it - Slot bacchetta l’Arsenal: «Erano sempre a terra, ogni volta che avevamo palla noi»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Guardian ripropone le parole di Arne, allenatore del Liverpool, che ha accusatodi aver perso tempo ha ammesso di essere rimasto deluso per il cartellino giallo ricevuto. Ieri sera all’Emirates Stadium, Arsenal e Liverpool hanno pareggiato 2-2. In vantaggio due volte i Gunners, prima con Saka e poi con Merino, raggiunti per ben due volte dal Liverpool grazie ai gol di Van Dijk e Salah. Leggi anche: Arsenal-Liverpool finisce 2-2. Guardiola sorride: il City è primo in Premier Dopo la partitaaveva parlato di falli tattici e altre azioni “oscure”. «Non mi viene nemmeno in mente di fare falli tattici o arti oscure». Ha anche ammesso che non ha compreso bene il giallo mostrato al suo indirizzo dall’arbitro Taylor: «Ci sono state così tante volte in cui, cosa che può succedere parecchie volte nel calcio.