Serata glamour per la regina con un abito dal maxi volant. E sua figlia Leonor ha già il piglio istituzionale da sovrana

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Unaper la famiglia reale spagnola, arrivata al gran completo al Teatro Campoamor di Oviedo per i Premi Principessa delle Asturie 2024. L’evento ha segnato il debutto della principessaalla guida della cerimonia, un momento significativo per la giovane erede al trono che si è messa in luce non solo per le parole, ma anche per il suo raffinato look. Come ogni anno, però, anche Letizia di Spagna e l’infanta Sofia hanno conquistato il pubblico con scelte di stile curate e di alta classe.