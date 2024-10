Ilfattoquotidiano.it - Ricavi in calo e continue riduzioni delle stime di profitto. Questa volta a soffrire la crisi sono anche i marchi del lusso

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)i ricchi piangono, o almeno non sorridono, verrebbe da dire. Cosa insolita nella fasi di, ail, con i (quasi) tutti i suoiper eccellenza in grave difficoltà. Lo scorso mercoledì il colosso francese Kering (Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Dodo, Brioni ed altri) ha presentato una trimestrale conindel 15% a 3,8 miliardi. Soprattutto ha lanciato il suo terzo “profit warning” in un anno, l’avviso che a fine anno i guadagni saranno peggioriprevisioni. Nell’ultimo anno le azioni del gruppo hanno perso il 40%. Le vendite di Gucci, che costituiscono la maggior parte degli utili del gruppo,crollate del 25%. Non va molto meglio per l’arcirivale, sempre francese, Lvmh. Titoli giù del 43% in 12 mesi e terza trimestrale dell’anno altrettanto deludente, conscesi del 5%.