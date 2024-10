Thesocialpost.it - Piacenza, fermato il fidanzato di Aurora: è indagato per l’omicidio della 13enne

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I carabinieri di, sotto la direzioneProcura minorile di Bologna, hanno arrestato ilquindicenne di, la tredicenne deceduta il 25 ottobre dopo una caduta dal suo appartamento. L’operazione è stata effettuata nel pomeriggio e il giovane era già sotto indagine per omicidio volontario, ma in libertà.Leggi anche: Netanyahu: “Iran sta creando bombe nucleari per distruggerci” La madre e la sorella dinon hanno mai accettato l’ipotesi del suicidio. Insieme al loro avvocato, intendono presentare testimonianze, conversazioni online e referti medici che dimostrerebbero l’atteggiamento ossessivo del. La legale presenterà un documento alla Procura minorile contenente nuovi elementi. Si attende con ansia l’autopsia programmata all’Istituto di Medicina legale di Pavia per chiarire le circostanzemorte di