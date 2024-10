Perché cambiare le sedie in ufficio con modelli più ergonomici (Di lunedì 28 ottobre 2024) Negli ultimi anni sono aumentati i cosiddetti “lavori da scrivania”, ovvero tutte quelle mansioni che si fanno al computer o, comunque, seduti a una scrivania. Questo ha portato a un aumento di un problema ormai comune: mal di schiena e disturbi legati alla postura. Stare seduti a lungo in una posizione sbagliata può portare tantissimi disagi e, nel lungo termine, rischia di alimentare anche qualche patologia. Dalle ernie, ai mal di schiena più comuni, fino ai problemi circolatori e infiammazione del nervo sciatico o carpale. La cattiva postura incide su tantissimi aspetti della nostra salute e può influenzare anche il riposo notturno. Un tempo, per l’ufficio, si usavano sedie tradizionali ma con l’andare avanti degli anni e l’aumento della consapevolezza (e del numero di ore) relativa al tempo passato davanti al computer le cose sono cambiate. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Negli ultimi anni sono aumentati i cosiddetti “lavori da scrivania”, ovvero tutte quelle mansioni che si fanno al computer o, comunque, seduti a una scrivania. Questo ha portato a un aumento di un problema ormai comune: mal di schiena e disturbi legati alla postura. Stare seduti a lungo in una posizione sbagliata può portare tantissimi disagi e, nel lungo termine, rischia di alimentare anche qualche patologia. Dalle ernie, ai mal di schiena più comuni, fino ai problemi circolatori e infiammazione del nervo sciatico o carpale. La cattiva postura incide su tantissimi aspetti della nostra salute e può influenzare anche il riposo notturno. Un tempo, per l’, si usavanotradizionali ma con l’andare avanti degli anni e l’aumento della consapevolezza (e del numero di ore) relativa al tempo passato davanti al computer le cose sono cambiate.

Perché cambiare le sedie in ufficio con modelli più ergonomici

