Pallone d’Oro 2024 svelato il vincitore! Ecco il podio finale

svelato il vincitore del Pallone d'Oro 2024 a Parigi. Per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, solo settimo nella graduatoria finale e quindi niente top-five. Di seguito vincitore e podio finale. La cerimonia del Pallone d'Oro 2024 ha decretato come vincitore dell'ambito trofeo Rodri del Manchester City. Lo spagnolo del Manchester City ha battuto la candidatura di Vinicius Junior, che ha disertato la cerimonia di Parigi insieme a tutto il Real Madrid. Il giocatore del Manchester City, in stampelle per il gravissimo infortunio al crociato, ha ritirato il premio. Lautaro Martinez, presente a Parigi, ha chiuso al settimo posto della graduatoria.

