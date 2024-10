Tpi.it - Pallone d’Oro 2024 streaming e diretta tv: quando e dove vedere la cerimonia

(Di lunedì 28 ottobre 2024)tv:la, a che ora, orario, canale, durata,finisceintv e inladi premiazione del? Oggi, 28 ottobre, alle ore 18.45 va in scena lache premia il calciatore più forte dell’anno. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio. Per la prima volta dopo un ventennio, tra i candidati non ci sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che lo vinse lo scorso anno per l’ottava volta. Vediamo insieme, a che ora eladel? Ecco tutte le informazioni. In tv e a che ora Appuntamento in tv questo pomeriggio, 28 ottobre, alle ore 18.45 con la premiazione del. Lavera e propria inizierà alle 20.