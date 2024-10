Serieanews.com - Non vuole firmare, esulta l’Inter: colpo in arrivo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La dirigenza neroazzurrae guarda con molta attenzione al mancato rinnovo:portarlo in Italia. Il mondo del calcio è sempre in fermento quando si avvicinano i periodi di trasferimento e, come sempre, i grandi club sono alla ricerca di opportunità per rinforzare le proprie squadre. In questo contesto, emerge la figura di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen, il cui futuro sembra ormai lontano dalla Bundesliga. Mancato rinnovo,Inter:in vista – Serieanews.comIl giocatore, infatti, sembra intenzionato a non rinnovare il proprio contratto con il club tedesco, una decisione che ha spinto la società a rassegnarsi alla sua partenza a parametro zero al termine della stagione. Inter su Tah, il difensore non rinnova con il Leverkusen La notizia dell’imminente addio di Tah ha scatenato un vero e proprio tam tam sul mercato.