Mister Movie | Andy Garcia si unisce al cast di Maserati | The Brothers con Anthony Hopkins

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. L’universo di Hollywood sta per accogliere un film di prestigio, destinato a celebrare l’epopea di uno dei nomi più illustri nel mondo delle automobili:. Diretto dal premio Oscar Bobby Moresco,: Thepromette di raccontare la storia dei tre fratelli fondatori della leggendaria casa automobilistica italiana, unendo eleganza, passione e avventura. Con unstellare che include Sir, il film è pronto a far rivivere sul grande schermo il fascino e la storia della. Und’Eccezione:tra i Protagonisti Secondo le ultime notizie di Deadline, il veterano del cinemaè stato scelto per interpretare una figura centrale nella vita dei fratelli