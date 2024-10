Lanazione.it - Missanelli e Diakhoumpa in doppia cifra. Cestistica al terzo successo consecutivo

(Di lunedì 28 ottobre 2024)SPEZZINA 51 JOLLY ACLI LIVORNO 42 (9-15, 25-20, 38-30) LA SPEZIA: Mbaye 2, D’Angelo 9, Templari 2, Moretti 6, Granzotto 7,12,13, Candelori ne, Guzzoni ne, Guerrieri ne, Varone ne, Murgese ne. All: Corsolini. LIVORNO: Wojtala 6, Visone 2, Ceccarini 5, Preziosi, Georgieva 10, Orsini, Miccio 10, Botteghi ne, Sayed Tawfik ne, Okodugha 2, Evangelista, Arecco 5. All: Angiolini. La Spezia Terza vittoria di fila per le spezzine che, al termine di una partita combattuta e avvincente, superano Livorno e fanno tris.inregalano unimportantissimo. Lasupera Livorno 51-42 al PalaSprint di via Parma.