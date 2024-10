Ilgiorno.it - Milano, colpo nella notte in una gioielleria di Brera. Ma vengono subito arrestati

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)– Ilin unadi. L'intervento dei carabinieri e l'arresto per furto aggravato dei due ladri. Il raid è avvenutotra domenica 27 e lunedì 28 ottobre in via Solferino a. La spaccata Attorno alle 4, due marocchini di 19 e 21 anni hanno spaccato la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale e sono entrati per portare via gioielli e altri preziosi. In pochi minuti, sono arrivati diversi equipaggi del Nucleo Radiomobile e una squadra del 3° Reggimento Lombardia, che hanno cinturato l'area e hanno bloccato i ladri che stavano scappando col bottino.