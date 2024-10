Migliaia in piazza a Tbilisi contro il risultato delle elezioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Migliaia di manifestanti di sono riuniti stasera nel centro di Tbilisi per protestare contro il risultato elettorale che ha assegnato la vittoria al partito di governo Sogno Georgiano. Lo si vede dalle immagini trasmesse in diretta dalla televisione Formula dell'opposizione. La manifestazione è stata indetta dalle opposizioni, guidate dalla presidente Salome Zourabichvili. I manifestanti sventolano bandiere della Georgia, dell'Unione europea e qualcuna anche dell'Ucraina. Il primo ministro ungherese Viktor Orban è stato accolto dalle urla e dai fischi dei manifestanti al suo arrivo al Marriott Hotel della capitale georgiana. Quotidiano.net - Migliaia in piazza a Tbilisi contro il risultato delle elezioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024)di manifestanti di sono riuniti stasera nel centro diper protestareilelettorale che ha assegnato la vittoria al partito di governo Sogno Georgiano. Lo si vede dalle immagini trasmesse in diretta dalla televisione Formula dell'opposizione. La manifestazione è stata indetta dalle opposizioni, guidate dalla presidente Salome Zourabichvili. I manifestanti sventolano bandiere della Georgia, dell'Unione europea e qualcuna anche dell'Ucraina. Il primo ministro ungherese Viktor Orban è stato accolto dalle urla e dai fischi dei manifestanti al suo arrivo al Marriott Hotel della capitale georgiana.

