Meloni | tornati attrattivi investimenti

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 13.30 "In squadra l'Italia ha le carte in regola per aggiungere nuovi primati a quelli che ha già". Così la premierall'Unione Industriali di Torino. "Siamo cresciuti più della media europea e dell'Eurozona. L'Italia è tornata attrattiva per i grandi. Abbiamo conquistato nuovi mercati e scalato la classifica dell'export". "Il tasso di occupazione ha toccato il record del 62,3%, mentre quello della disoccupazione è sceso al 6,2%. Aumentano contratti stabili, diminuisce il precariato, crescono i lavoratori autonomi".