Roma, 28 ottobre 2024 – Qualche ritocco ci può essere. Si possono perfezionare alcune misure. Ma la sostanza della Manovra non cambierà. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, difende a spada tratta i due principi cardine della legge di bilancio: la riduzione della pressione fiscale e l'aiuto ai ceti più bisognosi. "Abbiamo concentrato le poche risorse a disposizione sugli interventi più importanti". Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo durante la conferenza stampa della Lega sugli emendamenti in vista della conversione del decreto Salva Casa, Roma, 04 giugno 2024. ANSA/ANGELO CARCONI Insomma, Manovra blindata? "Come sempre, il Parlamento può intervenire sulla legge, ma credo che ci saranno pochissimi emendamenti.

Manovra, il leghista Romeo: “Finanziaria blindata. Ma rivedremo la web tax”

