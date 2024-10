Maltempo: due dispersi in Sardegna e in Liguria (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Una cinquantina di vigili del fuoco, forze dell'ordine e tecnici del soccorso alpino sono ancora impegnati stamane nel Sud Sardegna nelle ricerche del giovane disperso, sorpreso dalle violente piogge cadute nel fine settimana, nella zona impervia di Monte Arcosu. Squadre Saf (Speleo alpino fluviali) continuano a ispezionare l'alveo di un torrente. Davide Manca, velista di Cagliari, faceva parte di un gruppo di otto escursionisti ed era su un fuoristrada che è stato travolto dall'acqua.  I sette compagni sono riusciti a mettersi in salvo. Cercano Manca anche unità cinofile e Sapr (Sistemi a pilotaggio remoto) con droni dotati di termocamera e una squadra con sistema Dedalo e un Imsi catcher per la localizzazione del telefono del disperso. I soccorritori hanno raggiunto un elicottero la zona delle operazioni, coordinate dalla prefettura di Cagliari. Agi.it - Maltempo: due dispersi in Sardegna e in Liguria Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Una cinquantina di vigili del fuoco, forze dell'ordine e tecnici del soccorso alpino sono ancora impegnati stamane nel Sudnelle ricerche del giovane disperso, sorpreso dalle violente piogge cadute nel fine settimana, nella zona impervia di Monte Arcosu. Squadre Saf (Speleo alpino fluviali) continuano a ispezionare l'alveo di un torrente. Davide Manca, velista di Cagliari, faceva parte di un gruppo di otto escursionisti ed era su un fuoristrada che è stato travolto dall'acqua.  I sette compagni sono riusciti a mettersi in salvo. Cercano Manca anche unità cinofile e Sapr (Sistemi a pilotaggio remoto) con droni dotati di termocamera e una squadra con sistema Dedalo e un Imsi catcher per la localizzazione del telefono del disperso. I soccorritori hanno raggiunto un elicottero la zona delle operazioni, coordinate dalla prefettura di Cagliari.

Maltempo: due dispersi in Sardegna e in Liguria

