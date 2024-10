“L’orso è pericoloso”: 7731 sì contro il grande plantigrado (Di lunedì 28 ottobre 2024) La comunità della Val di Sole parla chiaro: il referendum tenutosi questo finesettimana, partecipato dal 63,16% dei cittadini maggiorenni aventi il diritto di voto, si è concluso con una vittoria schiacciante del “sì” contro orsi e lupi, ritenuti pericolosi per la popolazione trentina da 7731 Trentotoday.it - “L’orso è pericoloso”: 7731 sì contro il grande plantigrado Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La comunità della Val di Sole parla chiaro: il referendum tenutosi questo finesettimana, partecipato dal 63,16% dei cittadini maggiorenni aventi il diritto di voto, si è concluso con una vittoria schiacciante del “sì”orsi e lupi, ritenuti pericolosi per la popolazione trentina da

