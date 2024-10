Liberoquotidiano.it - **Liguria: Pd primo ma non basta, M5S crolla e Renzi presenta conto 'perde chi mette veti'**

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti in Liguria rispetto alle europee e che si afferma di gran lunga comepartito non èto a strappare la regione al centrodestra. Ha vinto Marco Bucci, per una manciata di voti, su Andrea Orlando. Una manciata di voti che pesa però come un macigno sul percorso di costruzione dell'alternativa al centrodestra. La fragilità dell'alleanza a livello nazionale rimbalza sul voto ligure. Il Pd 'balla' da solo: alla crescita dem non corrisponde una crescita della coalizione. "Noi abbiamo fatto la nostra parte, il tema riguarda gli alleati", osserva Dario Nardella. I 5 Stelle, innanzitutto. Il Movimento ha dimezzato i voti rispetto alle europee scivolando dal 10 al 5 per cento.